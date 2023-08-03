Закарпатье сможет обеспечить солью всю Украину - Зеленский

Месторождение соли на Закарпатье сможет обеспечить поваренной и технической солью всю Украину.

Об этом в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"В регионе уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью. Есть другие проекты, по которым будем говорить с чиновниками", - сказал президент, посетивший в среду Закарпатье.

"Чувствуется, что в регионе есть результаты, релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных общинах области. И это важное направление работы - мощности для реабилитации наших воинов, правильные проекты, много инициатив развития экономики Закарпатья, тех возможностей, которые десятилетиями не использовались", - сказал также он.

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Как известно, государственное предприятие "Артемсоль" - одно из крупнейших в Европе в отрасли, остановило производство весной 2022 года, поскольку в результате обстрелов на предприятии был разрушен склад и были прямые попадания в копальни. Впоследствии, в результате российской агрессии, цеха предприятия сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а сотрудники были вынуждены покинули свой дом. На сегодня же город Соледар, где расположена "Артемсоль", находится во временной оккупации.

В Украине соль также производит Дрогобычская солеварня, которая весной 2022 года увеличила мощности до 55 тонн в месяц. Но этого не хватит даже, чтобы обеспечить Львовскую область. Для сравнения, "Артемсоль" за год добывала 2 млн тонн соли.

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