Apple начинает производство iPhone 15 в Индии

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Ключевой поставщик для Apple - Foxconn - начинает производство iPhone 15 на заводе в Индии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

Отмечается, что Apple таким образом стремится еще больше сократить разрыв между своими операциями в Индии и основной производственной базой в Китае.

"Завод Foxconn Technology Group в Шриперумбудуре готовится к поставке новых гаджетов всего через несколько недель после того, как они начнут поступать с заводов в Китае, поскольку компания стремится быстро увеличить объем новых iPhone, поступающих из Индии", - рассказали источники агентства.

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Apple продолжает реализовывать многолетний проект по диверсификации производства за пределами Китая, чтобы снизить риски для цепочки поставок своих важнейших продуктов, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином делает торговлю менее предсказуемой.

Зато Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди стремится наладить более тесные связи с США и превратиться в производственный центр.

До появления iPhone 14 компания Apple собирала в Индии лишь небольшую часть своих iPhone, а темпы отставали от производства в Китае на шесть-девять месяцев. В прошлом году это отставание резко сократилось, и в конце марта Apple производила 7% своих iPhone в Индии.

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Цель этого года - приблизиться к паритету в сроках отгрузки из Индии и Китая, хотя поставщики еще не уверены, что им удастся этого достичь, рассказали Bloomberg собеседники на условиях анонимности.

"Увеличение производства Apple в Индии приведет к тому, что большая часть ее цепочки поставок переместится в эту страну, - заявил старший аналитик Counterpoint Research Шилпи Джайн.

"Хотя для Apple в Индии это еще стартовые дни, я считаю, что правительство имеет очень четкие амбиции по продвижению вверх по цепочке создания стоимости в производстве электроники. И толчок Apple, безусловно, способствует этому", - добавил он.

Масштабы производства iPhone 15 в Индии будут зависеть от наличия компонентов, которые в основном импортируются, и плавного наращивания производственных линий на заводе Foxconn за пределами Ченнаи.

Новый iPhone, который, вероятно, будет анонсирован 12 сентября, обещает стать крупнейшим обновлением гаджета за последние три года. Оно будет включать значительное обновление системы камер во всех моделях, а модели Pro получат улучшенный 3-нанометровый процессор.

Новое семейство смартфонов имеет решающее значение для возрождения упавших продаж. В этом месяце Apple сообщила, что уже третий квартал подряд снижает продажи, что обусловлено слабым потребительским спросом на ключевых рынках, таких как США, Китай и Европа, добавляет агентство.

Другие поставщики Apple в Индии - Pegatron Corp. и завод Wistron Corp., который покупает Tata Group - также вскоре начнут собирать iPhone 15, говорят источники издания.

Представитель Apple и представители Wistron и Pegatron отказались от комментариев. Foxconn не ответила на запрос о комментариях.

Напомним:

Корпорация Apple планирует старт продаж нового смартфона iPhone 15 на 22 сентября.

Экономическая правда