Линия электропередач с Румынией выключалась из-за пожара

Dmytro Larin/Global Images Ukraine via Getty Images

16 августа в Закарпатской области временно отключались воздушные межгосударственные линии электропередачи "Украина-Румыния" и "Украина-Венгрия".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Причиной аварии на совместной с Румынией линией стал пожар.

"Из-за пожара в поле временно выключалась трансграничная воздушная линия 400 кВ НЭК "Укрэнерго" Украина – Румыния. После осмотра следы пожара обнаружены вблизи Мукачево, последствия устранены", – говорится в сообщении.

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В то же время, почему выключалась воздушная линия 400 кВ Украина – Венгрия, пока неизвестно.

Напоминаем:

16 августа в Украине зафиксировали новый летний рекорд потребления электроэнергии.

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Для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме пришлось приглашать аварийную помощь из Румынии.

Экономическая правда