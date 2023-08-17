В среду в Украине зафиксировали рекорд потребления электричества

В среду, 16 августа, в Украине был зафиксирован новый летний рекорд потребления - генерация не смогла покрыть пик потребления вечером, поэтому из Румынии осуществлялась аварийная помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Новый рекорд в энергосистеме зафиксировали в среду в 21:00, и этот показатель на 0,4% превысил предыдущий максимум 19 июля.

Генерации и импорта не хватило для покрытия потребностей населения из-за уменьшения светового дня и облачной погоды в некоторых регионах. Как следствие, солнечные электростанции производили меньше электроэнергии в вечерние часы, когда потребление было самым высоким.

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Поэтому "Укрэнерго" брало аварийную помощь в Румынии с 19:00 до 22:00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления. Оператор отмечает, что аварийная помощь - это последний инструмент преодоления дефицита мощности в энергосистеме, и стоимость такой электроэнергии высока.

Сейчас в ходе подготовки к зиме продолжаются ремонты на многих тепловых и гидроэлектростанциях, а также на некоторых атомных энергоблоках. Поэтому в энергосистеме очень ограниченные возможности для покрытия высокого потребления.

В четверг, 17 августа, экспорт электроэнергии из Украины не осуществляется, зато продолжается импорт из Словакии и Молдовы в утренние и вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 645 МВт.

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Также россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской области, в результате чего было обесточено 10 тысяч потребителей. Сейчас питание для всех потребителей восстановлено. Из-за обстрелов были зафиксированы новые повреждения в электросетях в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Всего из-за боевых действий обесточены 429 населенных пунктов, и восстановление питания происходит с разрешения военных и при ситуации с безопасностью.

Напоминаем:

Возвращение жары вместе с началом рабочей недели привели к тому, что в понедельник максимум потребления вырос сразу на 7% против предыдущего дня (воскресенье), и на 2,4% против предыдущего рабочего дня 11 августа (пятница).