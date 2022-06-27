В Україні заарештували майна "Ростєха", "РусАла" та "Татнєфті" на понад 4 мільярди
В Україна накладено арешт на майно українських "дочок" російських фінансово-промислових груп на суму 4,5 млрд грн, серед яких – корпорація "Ростєх", алюмінієва компанія "РусАл" та нафтовий холдинг "Татнєфть".
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.
Так, арешти накладено за матеріалами СБУ, і у результаті слідчих дій заблоковано активи 9 українських підприємств, які належали "Ростєху", "РусАлу" та "Татнєфті".
Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, зокрема майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.
"Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній. Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави", – повідомили в СБУ.
Досудове розслідування проводиться слідчими СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.
Нагадуємо:
Наприкінці квітня суд за клопотанням прокурорів ОГП заарештував акції та майно ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", який належить кіпрській "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.