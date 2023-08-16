Больше всего сел с одним мобильным оператором обслуживает "Киевстар"

Больше всего населенных пунктов с с населением до 2 тысяч украинцев, которые имеют покрытие только одного мобильного оператора, обслуживает "Киевстар" (2470 населенных пунктов), далее следуют lifecell и Vodafone.

Об этом в интервью ЭП рассказал директор Департамента по развитию мобильной связи Минцифры Станислав Прибытько.

По его словам, lifecell имеет 1900 таких населенных пунктов, Vodafone - 1000.

"Согласно Госстату, 74% украинцев проживает в населенных пунктах с численностью более 2000 человек. Поэтому операторам надо идти в небольшие поселки, чтобы добрать необходимые 16%. До полномасштабного вторжения, на контролируемой территории Украины было 19 тыс населенных пунктов, где проживает менее 2 тыс человек. Только у части из них есть мобильное покрытие. Поэтому часть из них покроет один оператор, часть - второй, в некоторых будет два оператора или все три.

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Кроме того, сейчас остается 5 тыс населенных пунктов с покрытием только одного мобильного оператора. Соответственно нужно как-то абонентам иметь возможность получать там связь, даже если их собственный оператор там еще не построил сеть, а это сделал другой", - добавил Прибитько.

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Экономическая правда

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