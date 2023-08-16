Национализация "Сенс Банка": доля государства в банковском секторе превысила 53%

Доля государства в банковском секторе после национализации "Сенс Банка" выросла до 53,2% по чистым активам.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора от НБУ за август 2023 года.

"За II квартал доля государственных банков снизилась на 0.7 п. п. до 50,2%. Однако учитывая переход системно важного Сенс Банка в группу государственных, доля этой группы в активах сектора в июле превысила 53%", - говорится в отчете.

При этом по депозитам физических лиц доля государства увеличилась с 60,4% до 65,1% (без "Сенс Банка" - 60,7%).

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Напоминаем:

Руководитель недавно национализированного "Сенс банка" Дмитрий Кузьмин написал заявление об отставке.

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля.

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Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

Экономическая правда