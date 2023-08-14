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Глава "Сенс банка" подал в отставку – джерела

Понедельник, 14 августа 2023, 19:01 - Cергей Мельник
 
reuters

Руководитель недавно национализированного "Сенс банка" Дмитрий Кузьмин написал заявление об отставке.

Об этом сообщили источники ЭП в руководстве учреждения.

Временной исполняющей обязанности председателя назначена Елена Зубченко – бывший член наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения и директор Департамента финансовой политики Министерства финансов.

Ранее издание Forbes сообщало, что Кузьмин может уйти с должности из-за проблем со здоровьем и не слишком убедительной работы нового менеджмента.

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Напоминаем:

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля.

Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

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Накануне правление Национального банка приняло решение вывести с рынка "Сенс Банк" и обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации финучреждения.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.

Экономическая правда

Альфа Банк банк
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