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Нацбанк обнародовал график заседаний, на которых будет приниматься решение по учетной ставке

Среда, 16 августа 2023, 14:31 - Лия Ильченко, Лия Ильченко

Национальный банк обнародовал график заседаний Правления НБУ по монетарной политике, которые уже запланированы до конца 2024 года, и на которых будет приниматься решение по учетной ставке.

График обнародован на сайте НБУ в разделе "Монетарная политика".

Традиционно в 2024-м планируется восемь заседаний Правления НБУ:

  • 25 января
  • 14 марта
  • 25 апреля
  • 13 июня
  • 25 июля
  • 19 сентября
  • 31 октября
  • 12 декабря

На четырех из указанных заседаний, кроме учетной ставки, будут рассматриваться также новые макропрогнозы Национального банка.

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Напоминаем:

До конца 2023 года запланировано еще три заседания по рассмотрению вопроса по учетной ставке:

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  • 14 сентября
  • 26 октября
  • 14 декабря

В июне 2022 года учетная ставка в Украине поднялась с 10% 25% годовых.

22 июля 2023 года Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых.

При этом, в Комитете по монетарной политике поддерживают дальнейшее снижение учетной ставки до конца года, но мнения относительно скорости смягчения процентной политики разделились. 7 из 11 участников дискуссии ожидают снижения ставки до 18-19% в конце 2023 года.

Еще 2 члена дискуссии ожидают более медленного смягчения процентной политики - до 20% на конец этого года.

Национальный банк практикует недельный "режим тишины" по монетарной политике в течение семи суток до принятия и объявления решения по монетарной политике.

Нацбанк ставка
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