Нацбанк обнародовал график заседаний, на которых будет приниматься решение по учетной ставке
Национальный банк обнародовал график заседаний Правления НБУ по монетарной политике, которые уже запланированы до конца 2024 года, и на которых будет приниматься решение по учетной ставке.
График обнародован на сайте НБУ в разделе "Монетарная политика".
Традиционно в 2024-м планируется восемь заседаний Правления НБУ:
- 25 января
- 14 марта
- 25 апреля
- 13 июня
- 25 июля
- 19 сентября
- 31 октября
- 12 декабря
На четырех из указанных заседаний, кроме учетной ставки, будут рассматриваться также новые макропрогнозы Национального банка.
Напоминаем:
До конца 2023 года запланировано еще три заседания по рассмотрению вопроса по учетной ставке:
- 14 сентября
- 26 октября
- 14 декабря
В июне 2022 года учетная ставка в Украине поднялась с 10% 25% годовых.
22 июля 2023 года Нацбанк снизил учетную ставку до 22% годовых.
При этом, в Комитете по монетарной политике поддерживают дальнейшее снижение учетной ставки до конца года, но мнения относительно скорости смягчения процентной политики разделились. 7 из 11 участников дискуссии ожидают снижения ставки до 18-19% в конце 2023 года.
Еще 2 члена дискуссии ожидают более медленного смягчения процентной политики - до 20% на конец этого года.
Национальный банк практикует недельный "режим тишины" по монетарной политике в течение семи суток до принятия и объявления решения по монетарной политике.