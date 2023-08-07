В Нацбанке поддерживают дальнейшее снижение учетной ставки: существует три варианта

В Комитете монетарной политики поддерживают дальнейшее снижение учетной ставки до конца года, но мнения по скорости смягчения процентной политики разделились.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По мнению 7 из 11 участников дискуссии, ожидающих снижения ставки до 18-19% в конце 2023 года, учитывая ожидаемое снижение инфляции, такой уровень учетной ставки позволит обеспечивать достаточную защиту гривневых сбережений.

Со своей стороны это будет оставаться важной предпосылкой устойчивости валютного рынка и реализации утвержденной стратегии.

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Еще 2 члена Комитета видят предпосылки для более стремительного снижения учетной ставки, поскольку считают, что зл дезинфляционный тренд является постоянным, а способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость – высокой, особенно учитывая ожидаемые объемы международной помощи в последующие годы.

Также они уверены, что учитывая адаптацию экономических агентов к войне, новые вызовы уже не будут создавать такого давления на ожидания, как в начале большой войны, а значит, есть пространство для более решительных шагов без угроз для макрофинансовой стабильности.

Еще 2 члена дискуссии ожидают более медленного смягчения процентной политики – до 20% на конец этого года.

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"Они считают, что сохранение достаточной привлекательности гривневых активов требует более осторожного подхода, тем более учитывая значительное количество рисков, связанных прежде всего с ходом войны. Реализация этих рисков способна поколебать ожидания, а значит, и макрофинансовую стабильность в целом", – пояснили в регуляторе.

По их мнению, Нацбанку следует продолжать придерживаться взвешенных предположений, избегать рискованных сценариев и разворота политики.

Напоминаем:

Правление Национального банка на заседании в четверг, 27 июля, приняло решение снизить учетную ставку с 25 до 22%, впервые с июня 2022 года.