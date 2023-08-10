В Раде заподозрили проблемы с руководством БЭБ

В Верховной Раде обратили внимание, что с начала июля 2023 года руководство Бюро экономической безопасности, а именно - временно исполняющий обязанности руководителя БЭБ и его первый заместитель, ушли в отпуска, а затем, так и не приступив к работе, ушли на больничные.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По мнению народного депутата, в дальнейшем с высокой вероятностью следует ожидать заявлений об увольнении указанных должностных лиц.

"Более месяца назад мы в ВСК увидели странную историю: ответы начал подписывать другой заместитель (не и.о. председателя БЭБ). Поинтересовались куда делись", - отметил Железняк.

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По словам народного депутата, из БЭБ им ответили, что первый заместитель директора Бюро экономической безопасности Эдуард Федоров, который только начал исполнение полномочий директора 17 апреля 2023 года, ровно через три месяца ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск. По состоянию на 31 июля 2023 года, и.о. директора из отпуска так и не появился, уйдя на больничный.

"А впоследствии, скорее всего, напишет заявление об увольнении", - отметил Железняк.

"Похожая история "отпуск-лечение" у его первого заместителя, Гагача Виталия Анатольевича", - добавил депутат.

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По словам Железняка, сейчас ответы от имени БЭБ подписывает Андрей Пащук.

"С 05.07.2023 занимает должность заместителя Директора БЭБ и с момента отпуска Федорова, подписывает документы, как и.о. по настоящее время", - отметил Железняк.

"Господин Пащук ... с 1997 по 2017 находился на службе на оперативных и руководящих должностях в правоохранительных органах. С 2012 в МВД, заместитель начальника управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Как вы думаете, кто же еще работал там в эти годы?", - добавил Железняк.

Напоминаем:

В мае 2023 года расследование издания "Bihus.Info" выявило, что жена и. о. директора Бюро экономической безопасности Эдуарда Федорова - Ольга Федорова - строит отель на горнолыжном курорте в селе Мигово Черновицкой области. Компания "Глобальные технологии будущего", совладелицей которой является Федорова, продает ремонтным заводам "Укрзализныци" диоды по завышенным в 1,5-2 раза ценам.

Журналисты также обнаружили много других подробностей бизнеса жены Эдуарда Федорова.

Что касается Виталия Гагача, то, как сообщала УП в июне этого года, это один из чиновников, через которых заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства.

Как известно, Кабинет министров 11 апреля уволил с должности главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. Временным исполняющим обязанности директора БЭБ стал первый заместитель Мельника - Эдуард Федоров.

До назначения в БЭБ Федоров работал начальником управления СБУ в Сумской области (2022-2023 годы) и заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, и.о. начальника отдела Киевской таможни (2021-2022 годы).