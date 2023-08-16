Китай импортирует рекордное количество иранской нефти за последнее десять лет

Импорт Китая иранской нефти вырос до самого высокого уровня за последнее десятилетие, поскольку Пекин делает ставку на более дешевую санкционную нефть на фоне роста мировых цен на сырье.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Kpler, Китай будет импортировать около 1,5 млн баррелей сырой нефти из Ирана в этом месяце. Это по сравнению со средним показателем в 917 тыс баррелей в день за первые семь месяцев года и будет самым высоким показателем с 2013 года.

Издание отмечает, что скачок стоимости нефти Brent примерно на одну пятую с конца июня повышает спрос на нефть со сниженной ценой, большую часть которой покупают независимые нефтеперерабатывающие предприятия, расположенные в провинции Шаньдун.

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По словам трейдеров, два основных иранские маркерные сорта сейчас торгуются со скидками более 10 долларов за баррель к Brent, и они значительно дешевле, чем российские.

Также Vortexa, еще одна компания, которая отслеживает поступления нефти в Китай, заявила, что видит, что в этом месяце страна получает около 1 млн баррелей иранской сырой нефти в день по сравнению с рекордными 1,3 млн баррелей в декабре. Различные оценки компаний, отслеживающих танкеры, могут быть следствием различных методов анализа потоков.

Добавляется, что Иранскую нефть часто классифицируют как разбавленную битумную смесь, а с недавних пор - как "другую тяжелую нефть". Согласно таможенным данным, импорт других тяжелых нефтепродуктов в июне вырос примерно в 88 раз по сравнению с маем, тогда как закупки битумной смеси увеличились в четыре раза. Малайзия является крупнейшим поставщиком обеих категорий.

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Напомним:

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за его экономических проблем и сказал, что страна находится в беде из-за слабого роста.

Экономическая правда.