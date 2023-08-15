В Киеве осталось единственное казино, которое имеет лицензию на работу - СМИ

Игорное заведение группы компаний FAVBET осталось единственным наземным казино столицы, имеющим действующую лицензию на организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на заседание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В столице казино работает в соответствии с лицензией, выданной ООО "Фаворит казино компани" в 2021 году. На территории заведения расположены 5 столов для игры в рулетку, 12 столов для карточных игр и 76 игровых автоматов.

Заседание КРАИЛ отметилось выдачей еще нескольких лицензий компаниям группы FAVBET.

Реклама:

В частности, ООО "Букмекерская компания "Фавбет"" получило лицензию на первый в Украине легальный букмекерский пункт, который, как и FAVBET Casino, будет работать в отеле Mercure Kyiv Congress.

Кроме этого, ООО "Фавбет гейм слотс" получила сразу три лицензии на размещение игровых автоматов в отелях "IBIS Киев ж/д вокзал", "Тиса" и Siesta.

Напоминаем:

Реклама:

8 августа состоялось первое правомочное после восстановления кворума заседание Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Заседание завершилось принятием решения о лишении лицензий нескольких юридических лиц, осуществлявших в Украине деятельность по организации и проведению азартных игр. В частности - "Париматч", "Покерматч.Юа" и "Поинтлото".

Кроме того, были аннулированы лицензии на деятельность в сфере азартных игр ООО "Империя азарта", ООО "Небула Геймс", ООО "Игорный клуб "Лорд", ООО "Волна 4444", ООО "Казино "Премьер Палац", ООО "Харьков Палас Клуб", ООО "Фан Гейм", ООО "Соло Геймс", ООО "Шторм Юкрейн", ООО "СТ Гейминг Юкрейн", АО "Айбокс Банк", ООО "Геймдев", ООО "Биллионаре Казино Компани", ООО "Фьорст Вин", а также ООО "Виктория-Софт".

Также потеряли лицензии на игровые автоматы ООО "Ройал", ООО "Примум", ООО "Генезис Гейм" и ООО "Бгг Технолоджиз Украина". А ООО "Айфар Групп" - лишилось лицензии на игровые автоматы и игорный стол с кольцом рулетки и игорные столы.