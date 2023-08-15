Минфин привлек более 6 миллиардов от размещения ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе во вторник, 15 августа, разместило облигации на сумму 6,4 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

Так, от размещения ОВГЗ в гривне на 1,2 года под 17,8% привлекли 395 млн грн.

В то же время облигации со сроком погашения 1,5 года под 18,35% разместили на 125 млн грн.

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Также Минфин разместил облигации на 3 года на 5,01 млрд грн под 19,49%.

Кроме этого, министерство разместило 9-месячные облигации в евро под 3,11% на 20 млн евро.

На прошлой неделе Минфин привлек от продажи ОВГЗ 7,22 млрд грн.

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Напомним:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 1 августа, разместило облигации на сумму 3,05 млрд грн.

Экономическая правда