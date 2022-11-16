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Укр / Рус

Компоненты более 30 западных компаний нашли в иранских дронах Shahed-136 – расследователи

Среда, 16 ноября 2022, 16:05 - Алексей Павлыш
 
Trap Aggressor

В иранских дронах Shahed-136 нашли компоненты более 30 европейских и американских компаний - больше всего деталей из США.

Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor. Расследователи исследовали детали иранского беспилотника Shahed-136 в партнерстве с Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО).

Отмечается, что этот дрон-камикадзе был сбит украинскими военными 13 октября 2022 года над морем в районе Одессы. В результате падения была потеряна боевая часть вооружения. Остальные детали - не пострадали.

С середины сентября россияне атакуют гражданское население Украины иранскими дронами, которые за характерный звук уже успели обозвать "мопедами", напоминают расследователи.

Shahed-136 производится Иранской авиационной промышленной компанией или HESA. Вес беспилотника - около 200 килограммов, 40 из которых - боевая часть.

"Заряд взрывчатки вместе с оптикой для точной атаки размещены в передней части БПЛА.

Камикадзе запускаются с грузовика из залпового огня, могут летать со скоростью более 185 километров в час. Российская армия переименовала самолет в Герань-2, чтобы замаскировать иранское происхождение этого оружия", - говорится в материале.

 
Trap Aggressor

Отмечается, что украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках - американского или европейского происхождения.

Единственная деталь родного производства - силовая установка или двигатель, заявляют расследователи.

 
Trap Aggressor

"Компания-производитель - иранская Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO). Специализируется на производстве компонентов для беспилотников, а также на импорте и экспорте коммерческих товаров.

По данным Министерства финансов США, MADO закупала двигатели БПЛА для организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции. 29 октября 2021 года Министерство финансов США наложило санкции на компанию и ее директоров за закупку двигателей и деталей для военной промышленности Ирана, заморозили ее активы под юрисдикцией США. Эти же санкции распространяются и на иностранные стороны, которые способствуют транзакциям организации или иным образом ей помогают", - говорят в Trap Aggressor.

Начинка "Шахедов", за исключением двигателя иранского производства, полностью состоит из иностранных компонентов.

Так, украинским разведчикам удалось идентифицировать более 30 европейских и американских компаний. Больше всего деталей - из США.

Сервопривод - американской Hitec USA Group, элементы питания - японской Panasonic, керамическая антенна - кандской Tallisman.

 

"Плата управления собрана из японских и американских деталей. Плата блока питания из немецких и китайских элементов. Блок управления российского завода "Западприбор", - говорится в материале.

"Платы, цифровые сигнальные процессоры, трансиверы, драйверы и приемники производства печально известной компании Texas Instruments, которая продолжала работать в России после аннексии Крыма и агрессии на Донбасс в 2014 году. В прошлом месяце после выхода сюжета Trap Aggressor о российских Искандерах, в которых тоже обнаружили детали их производства, Texas Instruments наконец смогла дать ответ на вопрос, продолжают ли они торговать с РФ. Компания ответила, что напрямую на российский рынок ничего не поставляют.

В Texas Instruments даже пообещали удалить с собственного сайта все упоминания о России (адрес московского филиала и номер телефона). Но подчистили не все. Вместо этого дописали - "Если вам нужно связаться с нами в стране, не указанной выше, обратитесь в наш центр поддержки клиентов". И вот здесь уже - звоните, не стесняйтесь", - добавляют расследователи.

Эксперты из Независимой антикоррупционной комиссии разослали более 35 писем всем компаниям, детали которых были обнаружены в иранских БПЛА, на сегодня получили только 3 ответа.

"Они в своих ответах продолжают классическую историю украинских отписок - да, мы знаем эту историю, мы ею активно занимаемся, но конкретных ответов предоставить вам не можем", - рассказала менеджер по адвокации и коммуникации НАКО Виктория Вишневская.

Напомним:

Журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" обнаружили компоненты, которые были ввезены в Иран из других стран, в частности США, ЕС, Тайваня и Китая.

После осмотра запчастей беспилотника Mohajer-6 журналисты идентифицировали производителей по меньшей мере 15 его компонентов. В целом, по оценкам украинской разведки, иранский боевой беспилотник содержит компоненты от почти трех десятков различных технологических компаний, базирующихся в Северной Америке, ЕС, Японии, Тайване, Китае.

Однако, по словам журналистов, большинство из опознанных компонентов произведены компаниями именно из Соединенных Штатов Америки.

Экономическая правда

Иран Украина оружие война Россия
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