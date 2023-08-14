Российский центробанк экстренно собирается из-за стремительного падения рубля

Центральный банк РФ во вторник соберется на экстренное заседание по учетной ставке из-за падения рубля до самой низкой за 16 месяцев отметки в 100 руб за доллар.

Об этом сообщает Financial Times.

Плановое заседание ЦБ РФ предполагалось 15 сентября, однако из-за стремительного падения рубля чиновники регулятора соберутся во вторник и потенциально могут повысить ключевую учетную ставку, которая сейчас составляет 8,5%.

В понедельник на Московской бирже курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые с марта прошлого года, евро торгуется до 110 рублей. Стремительное падение российской валюты вызвало публичные разногласия среди российских топ-чиновников на фоне длительных попыток Кремля успокоить рынок по поводу ослабления рубля.

Реклама:

В российском центробанке заявляют, что рубль находится под давлением ряда факторов, в частности - падение объемов экспорта и одновременный рост внутреннего спроса на импорт на фоне увеличения государственных заимствований, которые необходимы агрессору для финансирования войны против Украины.

Падению рубля способствует рост дефицита бюджета из-за увеличения расходов на армию, падение экспортных поступлений и растущая зависимость от импорта. Все это также прилагается к ускорению инфляции, которая в июле превысила целевой показатель центрального банка и выросла до 4,3% и может вырасти до 5-6,5% в этом году.