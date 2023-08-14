Dragon Capital Фиалы хочет побороться за только что национализированный "Сенс Банк"

Инвестиционный банк Dragon Capital Томаша Фиалы рассматривает возможность участия в конкурсе на покупку национализированного в июле "Сенс Банка" (ранее - Альфа-банк Украина).

Об этом Фиала рассказал в интервью Bloomberg.

По словам владельца и исполнительного директора Dragon Capital Томаша Фиалы, который также владеет изданием "Украинская правда", компания сейчас изучает возможность приобретения банка после того, как украинское правительство выставит его на продажу.

"Мы потенциально заинтересованы. Мы будем искать возможность объединиться с некоторыми международными соинвесторами, чтобы купить этот банк, потому что он достаточно большой", - отметил инвестбанкир.

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После национализации "Сенс Банка", который до того принадлежал российскому олигарху Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам, доля государства в банковских активах выросла примерно до 56%. Такая доля вызывает беспокойство у Международного валютного фонда, который призывает Украину частично продать государству активы.

Министерство финансов в ответ на запрос агентства заявило, что оно "заинтересовано в уменьшении доли государства в банковском секторе, и поэтому будет готовить банки, в том числе и этот ("Сенс Банк" - ЭП), к продаже".

"Для правительства было бы целесообразно продать его как можно скорее, учитывая, во-первых, что это уже пятый банк, который принадлежит государству, а во-вторых, что опыт управления государственными банками не очень хороший", - считает Фиала. Он добавил, что сейчас существует большой риск того, что банком будут злоупотреблять - например, проводить политические назначения или воплощать через него политические проекты.

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Dragon Capital уже владеет одним банком - Unex Bank, однако его активы оцениваются в 71 млн долл, против 2,6 млрд долл "Сенс Банка". Фиала с помощью приобретения последнего стремится увеличить свою долю в розничном кредитовании, поскольку рассчитывает получить значительные прибыли после окончания или ослабления войны против России.

Кроме того, Фиала уже имеет команду, которая может управлять "Сенс Банком": глава Unex Bank Иван Свитек занимал руководящие должности в Альфа-Банке Украина (теперь - "Сенс Банк") с 2017 по 2019 год.

Подконтрольная Фридману компания ABH Holdings SA, которая ранее владела "Сенс Банком", в июне пригрозила судом, если правительство национализирует банк. По словам Фиалы, это "может вызвать определенные неудобства", но не будет представлять "прямого риска".

Напоминаем:

Руководитель недавно национализированного "Сенс банка" Дмитрий Кузьмин написал заявление об отставке.

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка" (бывший "Альфа Банк Украина") 21 июля. Правительство приняло решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну.

Владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), владельцами опосредованного существенного участия - гражданин РФ и Израиля Михаил Фридман, гражданин РФ и Латвии Петр Авен, гражданин РФ Андрей Косогов.