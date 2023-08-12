В государственном "Сенс Банке" может сменить председателя правления - Forbes

"Сенс Банк", который государство национализировало несколько недель назад, может получить нового председателя правления из-за проблем со здоровьем действующего председателя Дмитрия Кузьмина и не слишком убедительной работы нового менеджмента.

Об этом говорится в статье Forbes.

Издание, ссылаясь на собеседников в банке и госструктурах, отмечает, что действующий председатель правления "Сенс Банка" может потерять свою должность.

В Forbes объясняют, что Кузьмин может быть уволен из-за некоторых проблем со здоровьем и существенных проблем с принятием решений и в коммуникации нового менеджмента и остальных сотрудников банка.

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Издание приводит цитату одного из своих источников в менеджменте банка, который утверждает, что "председатель правления вообще ничего не подписывает, даже "текучку".

"Ситуация достигла апогея в четверг, 10 августа, когда Кузьмин даже написал заявление об отставке, о чем Forbes стало известно от двух собеседников в государственных структурах. Правда, оно не было должным образом оформлено с юридической точки зрения, уточнил один из них", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сам Кузьмин не ответил на просьбу Forbes дать комментарий для этой статьи. Председатель наблюдательного совета "Сенса" Шевки Аджунер сослался на комментарий пресс-службы о том, что банк "не комментирует безосновательные слухи". Член набсовета Владислав Власюк также назвал эту информацию "слухами".

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Напомним

Украина стала владельцем 100% акций "Сенс Банка", председателем правления определен Дмитрий Кузьмин.

Кабинет Министров в пятницу, 21 июля, принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом банк становится государственным под управлением Министерства финансов.