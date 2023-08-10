Російська нафта торгується вище за ціновий ліміт, у США готуються відреагувати - Reuters
Ціни на більшість російського палива, яке експортується з Балтійського та Чорноморського регіонів ,зараз перевищують ціновий ліміт, встановлений у лютому коаліцією на чолі з G7.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані агентства з аналізу цін Argus Media.
Країни Великої сімки, Європейський Союз і Австралія встановили граничні ціни на російське дизельне та інше паливо, щоб забезпечити постачання на ринки, одночасно обмежуючи доходи Москви після того, як 5 лютого набула чинності заборона ЄС на імпорт цього палива.
Коаліція встановила максимальну ціну в 100 доларів за барель для продуктів, які торгуються з надбавкою до сирої нафти, головним чином дизельного палива, і 45 доларів за барель для продуктів, які торгуються зі знижкою, таких як мазут.
Дані Argus показали, що ціни на дизельне паливо, газойль, нафту та мазут російського походження в Чорноморському та Балтійському регіонах за останні тижні перевищили ці обмеження.
Російська нафта марки Urals також торгується вище встановленого коаліцією обмеження ціни в 60 доларів за барель.
Джерела та експортери повідомили Reuters, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір розширити охоплення західних торгових домів, страховиків і власників танкерів, щоб нагадати їм про дотримання обмеження цін.
Співрозмовники видання очікують, що адміністрація використовуватиме "м’яку" тактику замість широко поширених погроз суворих заходів щодо потенційних порушників, оскільки це може підірвати енергетичні ринки.
Нагадуємо:
Завдяки "тіньовому флоту" та маніпуляціям з перевізними документами Росія продає нафту за ціною понад 60 доларів за барель.