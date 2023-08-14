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В Австралии подразделение Dell оштрафовали за введение клиентов в заблуждение относительно скидок

Понедельник, 14 августа 2023, 09:45 - Игорь Пилипив
 
getty images

Федеральный суд Австралии обязал местное подразделение компании Dell уплатить 10 млн австралийских долларов (6,46 млн долларов) штрафа за обманчивую информацию на своем веб-сайте о скидках на дополнительные компьютерные мониторы.

Об этом пишет Reuters. 

"Федеральный суд в июне признал компанию Dell Australia виновной в судебном иске, поданном органом регулирования конкуренции страны, во введении клиентов в заблуждение относительно цен или скидок на дополнительные мониторы на ее вебсайте", - говорится в сообщении. 

По словам комиссара Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей Лизы Карвер, решение суда является сигналом для компаний о том, что предоставление ложных сведений о ценах или завышение скидок является серьезным нарушением законодательства о защите прав потребителей и влечет за собой значительные штрафы.

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Отмечается, что компания Dell Australia, которая продала более 5300 дополнительных мониторов с завышенными скидками в период с августа 2019 года до 16 декабря 2021 года, будет работать с пострадавшими клиентами, чтобы обеспечить соответствующее возмещение плюс проценты, и принимает меры для совершенствования процессов ценообразования, чтобы гарантировать, что такая ошибка больше не повторяется.

Напомним:

Американский производитель компьютеров Dell планирует до 2024 года прекратить использование чипов, произведенных в Китае, на фоне беспокойства из-за напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

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