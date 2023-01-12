Американська Dell планує відмовитися від китайських чипів до 2024 року – ЗМІ

Американський виробник комп'ютерів Dell планує до 2024 року припинити використання чипів, вироблених в Китаї, на тлі занепокоєння через напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

Компанія, яка є третім найбільшим у світі виробником комп'ютерів за обсягом поставок, повідомив постачальникам про свої плани "істотно знизити" кількість використовуваних у своїх комп'ютерах мікросхем китайського виробництва. Зокрема, якщо вони були вироблені на потужностях некитайських виробників.

Мета Dell полягає в тому, щоб до 2024 року всі чипи, використовувані в продуктах компанії, вироблялися на заводах, розташованих за межами Китаю.

Цей крок є одним із прикладів того, як технологічна війна між США і Китаєм прискорює зусилля виробників електроніки з диверсифікації виробництва подалі від найбільшої економіки Азії.

За словами джерел агентства, конкурент Dell, компанія HP, також почала опитування своїх постачальників, щоб оцінити можливість перенесення виробництва і збірки з Китаю.

Крім чипів, Dell попросила постачальників інших компонентів, таких як електронні модулі і друковані плати, допомогти підготувати потужності в країнах за межами Китаю, таких як В'єтнам.

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Нагадуємо:

Після санкцій, запроваджених США проти технологічного сектору Китаю, китайські розробники мікросхем сповільнюють свої чипи, аби не потрапити під обмеження.