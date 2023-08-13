В Украине более 50% атомных энергоблоков уже отремонтировано

Ремонтная кампания украинской энергосистемы идет по плану: отремонтировано 5 атомных энергоблоков, еще 4 находятся в ремонте, также починено 62% энергоблоков ТЭС и 70% ТЭЦ.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели в Facebook.

"Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему. По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте. По ТЭС: отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных. По ТЭЦ: отремонтировано 70%", - написал премьер.

Кроме того, отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата ГЭС. "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.

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По словам Шмыгаля, формируется многоуровневая защита для энергетических объектов.

Также было выделено 4,8 млрд грн регионам из Фонда ликвидации последствий агрессии. Средства пойдут на восстановление жилых домов, учебных заведений, больниц, объектов энергетики и водоснабжения, строительство укрытий.

Премьер добавил, что правительство расширило программу обмена ламп накаливания.

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"Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую Правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель - заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему", - отметил Шмыгаль.

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Напомним:

Атомный блок одной из АЭС вышел из ремонта на 15 дней раньше запланированного срока и добавил в энергосистему 1000 дополнительных МВт мощности.