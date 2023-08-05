Атомний блок однієї з АЕС вийшов з ремонту на 15 днів раніше запланованого терміну і додав в енергосистему 1000 додаткових МВт потужності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, нараз в Україні відбувається пік наймасштабнішої за часи незалежності України ремонтної кампанії в енергетиці. Працівники всіх видів генерації та розподільних мереж працюють 24/7, аби вчасно підготувати енергосистему до зими.

Так, сьогодні на 15 днів раніше запланованого терміну вийшов з ремонту черговий атомний блок однієї з АЕС, який додав в енергосистему 1000 додаткових МВт потужності.

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У прифронтових областях ворог завдає пошкоджень цивільній енергетичній інфраструктурі. Через обстріли на Донеччині без світла залишилися майже 22 тисячі абонентів. Також знеструмлено частину споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях.

Попри те, за добу енергетики заживили понад 26 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій області.

У Херсоні через підтоплення залишаються без світла 11,4 тисячі споживачів.

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Крім того, внаслідок технологічних порушень за минулу добу без світла залишалася частина споживачів на Київщині.

Економічна правда.