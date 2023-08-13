Ирак разблокирует Telegram после того, как платформа согласовала требования безопасности

Министерство связи Ирака заявило, что разблокирует приложение для обмена сообщениями Telegram, доступ к которому ранее ограничил Багдад, ссылаясь на проблемы безопасности и утечки данных официальных государственных учреждений и граждан.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении министерства говорится, что решение о снятии запрета было принято после того, как компания, владеющая платформой, ответила на требования органов безопасности, которые призвали ее раскрыть субъектов, допустивших утечку данных граждан.

Отмечается, что приложение широко используется в Ираке для обмена сообщениями, а также как источник новостей и для обмена контентом.

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Кроме того, некоторые каналы в Telegram содержат большое количество персональных данных, включая имена, адреса и родственные связи иракцев.

Также в заявлении министерства говорится, что Telegram выразил полную готовность общаться с соответствующими органами власти.

В ответ на запрос Reuters член пресс-службы Telegram сообщил, что публикация частных данных без согласия пользователя запрещена условиями предоставления услуг Telegram, и такой контент регулярно удаляется модераторами.

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"Мы можем подтвердить, что наши модераторы удалили несколько каналов, которые распространяли персональные данные. Однако мы также можем подтвердить, что в Telegram не запрашивали никаких частных данных пользователей и что они не были распространены", - отметили в Telegram

Напомним:

Министерство связи Ирака заблокировало приложение для обмена сообщениями Telegram из соображений национальной безопасности и с целью сохранения целостности личных данных пользователей.