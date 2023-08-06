В Іраку заблокували Telegram
Міністерство зв’язку Іраку заблокувало додаток для обміну повідомленнями Telegram з міркувань національної безпеки та з метою збереження цілісності особистих даних користувачів.
Про це повідомляє Reuters.
Додаток широко використовується в Іраку для обміну повідомленнями, а також як джерело новин і для обміну вмістом.
Деякі канали містять велику кількість персональних даних, включаючи імена, адреси та родинні зв’язки іракців.
У заяві міністерства сказано, що воно попросило додаток закрити "платформи, через які йде витік даних офіційних державних установ і особистих даних громадян, але компанія не відповіла і не реагувала на жоден із цих запитів".
"Міністерство зв'язку підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу вираження поглядів і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інституцій", - йдеться в повідомленні.
У Telegram поки не відповіли на запит про коментар від Reuters.
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