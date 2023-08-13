Минэнерго: в подземные хранилища уже закачали более 12,3 миллиарда кубометров газа

По состоянию на август в подземные хранилища газа (ПХГ) закачано более 12,3 млрд кубов голубого топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что добыча и закачка газа в украинские подземные хранилища происходят согласно наработанному графику, более того - Украина наращивает темпы добычи.

"Это дает уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объем газа будет закачан в хранилища. Также благодаря тому, что растет уровень доверия стран - партнеров к Украине, увеличивается и объем закачки газа от нерезидентов", - сказал министр энергетики Герман Галущенко

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Всего по состоянию на август в ПХГ закачано более 12,3 млрд кубов голубого топлива. Более того, треть добычи в Украине обеспечивают именно месторождения на Полтавщине.

Министр добавил, что каждый отопительный сезон в условиях войны становится сложнее предыдущего. Однако благодаря работе энергетиков и работников газовой отрасли Украина подготовится и к нынешнему.

Украина имеет целью накопить 14 млрд кубометров газа до начала отопительного сезона 2023/24 гг.

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Напомним:

С марта 2023 года и по состоянию на конец второго квартала Украина накопила в хранилищах 1,5 млрд куб природного газа - до 10,5 млрд кубометров, при том, что даже в 2022 году в августе запасы в хранилищах превышали уже 12 млрд кубометров.