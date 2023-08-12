Секретариат ОЭСР оценит ключевой законопроект о корпоративном управлении госкомпаний

Секретариат Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предоставит свое заключение по законопроекту № 5593-д о корпоративном управлении госпредприятий.

Об этом заявил глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха, говорится в дайджесте SOE Weekly для ЭП.

По его словам, Секретариат OЭCP предоставит заключение, чтобы обеспечить надлежащую редакцию для голосования этого законопроекта парламентом во втором чтении.

"Законопроект №5593-д направлен на существенное улучшение корпоративного управления госпредприятий. Текущая редакция законопроекта еще не полностью соответствует Руководящим принципам ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятий и требует доработки.

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Для помощи в разработке поправок к законопроекту 5593-д Комитет привлек члена команды SOE Weekly Александра Лысенко", - говорится в дайджесте.

По словам Наталухи, Комитет обратился к ОЭСР 12 июля с официальным запросом по оценке этого законопроекта. По его словам, ожидается, что Секретариат ОЭСР предоставит свою оценку до 8 сентября.

Наталуха также сообщил, что на прошлой неделе послы стран G7 в Украине направили украинской власти совместное письмо с призывом провести эту реформу.

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Ранее сообщалось, что МВФ по текущей программе требует принятия закона, который приведет систему корпоративного управления в Украине в соответствие с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятий.

Законопроект № 5593-д должен усилить подотчетность и расширить полномочия наблюдательных советов, предоставив им, среди прочего, право назначать и увольнять руководителей предприятий. Согласно программе МВФ, закон должен быть принят до октября 2023 года.

Как сообщалось ранее, 15 июля 2021 года Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

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Экономическая правда