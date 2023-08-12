НБУ оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов
Нацбанк оштрафовал три финансовые компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Решение о применении мер воздействия приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 11 августа 2023 года и вступают в силу с 14 августа 2023 года", - говорится в сообщении.
Соответствующие штрафы были наложены на:
- ООО "Рендолф Капитал";
- ООО "Кредит Ту Ю";
- ООО "Олимп Финанс Групп";
- ПО "Ломбард "Украинская казна" Смехович Г. В. и Компания";
- ПО "Хруща и компании "Ломбард АВК";
- ПО "Ломбард Юрен Варгола Ю. В. и Компания";
- ПО "Ломбард ООО "Фоксерд Продакшн" и Компания";
- ПО "Ломбард Сакура" Качанова А. В. и Компания";
- ПО "Найкращий Ломбард" Богдан Ю. М. и Компания";
- ПО "Ломбард "Бабенко и Компания";
- ПО "Лысенко и Компания-Ломбард".
Отмечается, что оплатить штраф поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Напомним:
Нацбанк с 29 июля снова будет проводить плановые выездные проверки деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.