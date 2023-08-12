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НБУ оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов

Суббота, 12 августа 2023, 15:25 - Игорь Пилипив
 
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Нацбанк оштрафовал три финансовые компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года.  

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

"Решение о применении мер воздействия приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 11 августа 2023 года и вступают в силу с 14 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Соответствующие штрафы были наложены на: 

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  • ООО "Рендолф Капитал";
  • ООО "Кредит Ту Ю";
  • ООО "Олимп Финанс Групп";
  • ПО "Ломбард "Украинская казна" Смехович Г. В. и Компания";
  • ПО "Хруща и компании "Ломбард АВК";
  • ПО "Ломбард Юрен Варгола Ю. В. и Компания";
  • ПО "Ломбард ООО "Фоксерд Продакшн" и Компания";
  • ПО "Ломбард Сакура" Качанова А. В. и Компания";
  • ПО "Найкращий Ломбард" Богдан Ю. М. и Компания";
  • ПО "Ломбард "Бабенко и Компания";
  • ПО "Лысенко и Компания-Ломбард".

Отмечается, что оплатить штраф поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Напомним:

Нацбанк с 29 июля снова будет проводить плановые выездные проверки деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

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НБУ Нацкомфинуслуг финансы
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