НБУ оштрафовал 3 финансовые компании и 8 ломбардов

getty images

Нацбанк оштрафовал три финансовые компании и восемь ломбардов за несвоевременное представление отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Решение о применении мер воздействия приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 11 августа 2023 года и вступают в силу с 14 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Соответствующие штрафы были наложены на:

Реклама:

ООО "Рендолф Капитал";

ООО "Кредит Ту Ю";

ООО "Олимп Финанс Групп";

ПО "Ломбард "Украинская казна" Смехович Г. В. и Компания";

ПО "Хруща и компании "Ломбард АВК";

ПО "Ломбард Юрен Варгола Ю. В. и Компания";

ПО "Ломбард ООО "Фоксерд Продакшн" и Компания";

ПО "Ломбард Сакура" Качанова А. В. и Компания";

ПО "Найкращий Ломбард" Богдан Ю. М. и Компания";

ПО "Ломбард "Бабенко и Компания";

ПО "Лысенко и Компания-Ломбард".

Отмечается, что оплатить штраф поставщики финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Напомним:

Нацбанк с 29 июля снова будет проводить плановые выездные проверки деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора.

Реклама: