НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ

Нацбанк з 29 липня знову проводитиме планові виїзні перевірки діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідні перевірки були зупинені з 15 червня минулого року.

У регулятора зазначають, що виїзні перевірки будуть здійснюватись у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу.

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Така практика пояснюється мінімізацією ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів нагляду та НБУ у період дії воєнного стану.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.

Нагадаємо:

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Правління Національного банку на засіданні в четвер, 27 липня, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року.

Національний банк очікує, що цьогоріч українська економіка зросте на 2,9%. Попередній прогноз передбачав зростання ВВП на 2%.