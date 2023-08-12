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В результате грозового шторма обесточены 127 населенных пунктов в 5 областях

Суббота, 12 августа 2023, 14:29 - Игорь Пилипив
 
getty images

По состоянию на субботу, 12 августа, из-за грозовых штормов обесточены 127 населенных пунктов в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. 

Больше всего обесточенных (71) населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются.

Также взрывной волной поврежден газопровод в Донецкой области. Произошла утечка газа, которую удалось локализовать. Из-за падения давления в газопроводе были временно отключены бытовые потребители. 

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Кроме того, из-за вражеских обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

"Уровень воды в пруду-охладителе стабилен. Сейчас он составляет 16,19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что в Херсоне из-за подтопления остаются без света 11,3 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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Напомним: 

"Укргидроэнерго" накапливает недостаточные объемы воды на зиму из-за высокой производственной нагрузки по выработке электроэнергии.

электроэнергия Минэнергетики
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Экономическая правда
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