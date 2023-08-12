Правительство упростило импорт комплектующих и запчастей военной техники

Кабмин на заседании 11 августа разрешил импортировать комплектующие и запчасти к наземной военной технике и компоненты к пилотируемым летательным аппаратам без разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"В перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты к пилотируемым летательным аппаратам", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, упрощение процесса должно существенно усилить способности по быстрому восстановлению военной техники. Кроме того, ремонтировать технику для фронта сможет любое предприятие, которое имеет соответствующие мощности и специалистов.

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В министерстве подчеркивают, что разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, о международных передачах (импорт) которых Украиной подается отчетность в международные организации, и для импорта товаров, которые могут быть использованы в террористических целях и оборот которых на территории Украины ограничен законодательством. Таким образом Украина добросовестно выполняет все взятые на себя международные обязательства.

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Напомним:

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Кабинет Министров в этом году выделил 40 миллиардов гривен на производство украинских беспилотников.

Кабинет Министров согласовал предложение Минстратегпрома, Минобороны и Минцифры по реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к БПЛА и боевых частей беспилотных систем.