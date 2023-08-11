МАГАТЭ обещает проследить за оккупантами при переводе в горячий режим шестого блока ЗАЭС

Из-за аварии на четвертом энергоблоке оккупированной Запорожской АЭС, оккупанты сменят блоки в режиме горячего останова, и хотя это противоречит распоряжению Госатомрегулирования Украины, МАГАТЭ называет это вынужденным шагом и обещает проследить за действиями россиян.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Как отмечают в МАГАТЭ, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины в четверг начала перевод 4-го энергоблока с горячего останова на холодный останов после обнаружения утечки воды в одном из четырех парогенераторов, расположенных в защитной оболочке энергоблока, и намерена перевести в горячий останов 6-й энергоблок.

В течение следующих трех дней ЗАЭС переведет 6-й энергоблок в режим горячего останова, чтобы продолжить производство пара на площадке.

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МАГАТЭ напоминает, что национальный регулятор Украины – Госатомрегулирования – ранее издал распоряжения об ограничении работы всех шести блоков состоянием холодного останова.

Однако, в четверг дважды отключалась Днепровская ЛЭП 750 кВ: сначала примерно в 12:00 до 13:37, а затем снова в 16:13 и остается отключенной по состоянию на вечер.

Эти отключения означают, что ЗАЭС была вынуждена полагаться на свою единственную оставшуюся резервную линию 330 кВ для подачи электроэнергии, необходимой, например, для выполнения функции безопасности, такие как перекачка охлаждающей воды для установки.

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Станция также использует пар, вырабатываемый одним реакторным блоком при горячем останове, для различных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов, собранных в резервуарах для хранения.

В этом контексте перевод в режим горячего останова шестого энергоблока МАГАТЭ называет вынужденным.

"Группа МАГАТЭ на площадке будет внимательно следить за операциями по переходу между состояниями останова энергоблоков 4 и 6", - подчеркивается также в релизе.

Уточняется, что 6-й энергоблок находится в холодном останове с 21 апреля, чтобы обеспечить возможность проверки и обслуживания систем безопасности.

В течение недели эксперты МАГАТЭ были проинформированы о том, что на ЗАЭС проводились специальные ремонтные работы на частях систем безопасности 6-го блока, и ЗАЭС заявила, что эта работа и все испытания систем безопасности были успешно завершены до начала перевода 6-го блока на горячий останов.

Наличие охлаждающей воды на ЗАЭС остается относительно стабильным. В то время как высота пруда-охладителя ЗАЭС продолжает снижаться примерно на 1 см в сутки, высота напорного канала соседней Запорожской ТЭЦ (ЗТЭЦ) регулярно восполняется за счет откачки воды из входного канала ЗТЭС.

Сообщается также, что в течение прошлой недели эксперты МАГАТЭ провели несколько обходов в разных частях объекта. В частности, 8 августа в машзале энергоблока 2 группа отметила присутствие нескольких военных грузовиков, припаркованных в зоне, предназначенной для технического обслуживания транспортных средств.

"Хотя группа не зафиксировала мины или взрывчатые вещества в каких-либо новых местах в течение прошлой недели, они подтвердили наличие мин, обнаруженных ранее 23 июля 2023 года", – говорится также в сообщении.

Согласно ему, после посещения экспертами МАГАТЭ крыш 3-го и 4-го энергоблоков на прошлой неделе группа продолжает запрашивать доступ для осмотра крыш остальных четырех энергоблоков.

Говорится также, что в четверг специалисты МАГАТЭ посетили одно из хранилищ свежего топлива и подтвердили, что свежее топливо безопасно и надежно хранится.

Напоминаем:

В результате вывода 4-го энергоблока оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований "Энергоатома" произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

В то же время, в "Энергоатоме" считают, что имело место преступление с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечке потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждению дорогостоящего оборудования первого контура.