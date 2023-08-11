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Правительство реорганизовало Херсонский порт

Пятница, 11 августа 2023, 19:51 - Cергей Мельник
 
Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images

Кабинет министров согласовал реорганизацию государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По предложению Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Херсонский порт присоединят к государственному предприятию "Стивидорная компания "Ольвия" в Николаеве.

В 2020 году и 2021 году Украина сдала "Николаевский порт "Ольвия" и "Херсонский морской торговый порт" в концессию. Сейчас они не работают из-за войны.

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Конкурс на концессию порта Ольвия выиграла катарская компания QTerminals, которая обязалась инвестировать в проект 3,4 млрд грн. 

Победителем конкурса на концессию ГП "Херсонский морской торговый порт" стала компания "Рисоил-Херсон". Она планировала инвестировать в порт более 300 млн грн.

Экономическая правда

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