Экономика РФ восстанавливается несмотря на санкции, но мобилизация может свести все на нет - Bloomberg

Экономика России адаптируется к воздействию международных санкций и может вернуться к довоенному уровню уже в 2024 году, но этим планам может помешать мобилизация.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, ВВП России увеличился на 4,9% во втором квартале этого года, превысив большинство прогнозов.

"Период годового спада с момента вторжения в Украину был самым длинным за более чем полдесятилетия. Но поскольку фискальная политика становится все более мягкой в поддержку военных усилий, валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% во втором квартале", - говорится в сообщении.

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Данные по ВВП свидетельствуют, что экономика России растет уже четыре квартала подряд после падения более чем на 4% год назад, вопреки прогнозам относительно длительного спада в ответ на санкции, введенные из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Отмечается, что увеличение расходов на оборону стимулирует промышленное производство. А потребительский спрос набирает обороты на фоне растущих расходов государства на социальную поддержку и на повышение заработной платы.

"Но стремление Кремля расширить набор в армию может этому помешать, поскольку нехватка рабочей силы усиливается", - отмечает в то же время Bloomberg.

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В этой связи агентство предполагает, что Россия может ввести "целевую мобилизацию", то есть, выборочную.

"Поскольку Россия пытается привлечь больше добровольцев к вторжению президента Владимира Путина в Украину, она рискует создать отток рабочей силы. Это может побудить к переходу к более выборочным мерам призыва людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рынке труда", - отмечает.

Напоминаем:

Курс евро на Мосбирже в пятницу, 4 августа, впервые с 28 марта 2022 года поднялся выше 105 рублей. Доллар торгуется по 95,38 рубля - это также максимум с конца марта 2022 года.