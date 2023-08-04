Российский рубль упал до уровня марта 2022 года

Курс евро на Мосбирже в пятницу впервые с 28 марта 2022 года поднялся выше 105 рублей. Доллар торгуется по 95,38 рубля - это также максимум с конца марта 2022 года.

Об этом пишет Forbes Russia.

По словам аналитиков "Альфа-Инвестиций", курс доллара в этом месяце может достичь 95-100 рублей.

"Рубль не реагирует на мощный локальный тренд сырьевого рынка, когда баррель Brent уже не 70 долл, а выше 85 долл, спред российской смеси с эталоном сократился до минимума за год, а цена Urals, по многочисленным оценкам, уже существенно выше ограничительной планки в 60 долл", - заявил эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

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По его словам, отсутствие притока валюты в РФ и расширенный отток валюты за рубеж приводят к такому стремительному обесцениванию рубля.

Курс китайского юаня поднялся на 6,5 копеек до 13,182 рублей. Последний раз юань был на таком уровне 11 апреля 2022 года.

"В четверг в утреннюю сессию доллар предпринял попытки к снижению, однако по мере активизации крупных игроков вновь перешел к росту, при этом пробив все локальные уровни сопротивления. Мы считаем, что помимо сниженной активности экспортеров, давление на позиции рубля оказывало снижение интереса инвесторов к рисковым активам, из-за чего все ключевые валюты развивающихся экономик были под давлением.

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Сейчас мы считаем, что рубль выглядит весьма уязвимым к сохранению нисходящего тренда. Опасаемся, что доллар может завершить недельные торги в диапазоне 95-96 рублей, надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", - заявил главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Экономическая правда