На Прозорро появились услуги по экспорту зерновых

В электронной системе публичных закупок Prozorro появились услуги по экспорту зерновых.

В частности, такие услуги выставило на торги Украинское Дунайское пароходство, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, большая часть флота УДП работает по долгосрочным контрактам, но частично присутствует и на спотовом рынке.

"Сейчас на споте царит турбулентность. Условия и цены у разных судовладельцев отличаются. УДП придерживается принципов открытости и прозрачности, поэтому при определенных условиях использует Prozorro как инструмент определения объективной рыночной ставки фрахта. На волатильном рынке это индикатор для формирования цен", - отметили в компании.

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Объясняется, что каждый лот - это баржа, которая в составе каравана доставляется в порт Констанца (Румыния). Кроме того, лоты сформированы именно так, чтобы повысить уровень конкуренции и обеспечить доступ к фрахту как можно большему количеству аграриев.

На торги представлен еще не законтрактованный фрахт на октябрь.

Аукционы запланированы на 18 августа.

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Напоминаем:

Ранее Дунайское пароходство указало на ошибки аграриев, которые привели к проблемам с вывозом продукции. Как отмечают в компании, сложная ситуация на рынке перевозок, сложившаяся после прекращения действия зернового соглашения, была предсказуемой, и те аграрии и трейдеры, которые заранее позаботились о хеджировании рисков, сегодня не имеют проблем с вывозом своей продукции.