Программу обмена старых ламп расширили на библиотеки и ОСМД

Правительство расширило программу обмена ламп накаливания на светодиодные лампы на новые категории: учреждения культуры, библиотеки и объединения совладельцев многоквартирных домов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теперь обменять лампы накаливания на светодиодные смогут учреждения культуры, органы социальной защиты, объединения совладельцев многоквартирных домов, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие.

Накануне программа обмена ламп накаливания на светодиодные расширилась на учреждения образования и медицинской сферы.

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Программа, которая реализуется в сотрудничестве с Евросоюзом, заработала в феврале этого года после того, как Россия начала массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Ее цель - заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Как ранее отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, замена 50 миллионов таких ламп сможет сэкономить 1 ГВт электроэнергии - годовой объем производства атомной электростанции.

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