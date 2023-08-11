Почти полторы тысячи человек обратились за компенсацией за уничтоженное жилье

Со старта механизма компенсации за уничтоженное жилье 1 августа заявки подали более 1400 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства восстановления.

В общем поданные заявления касаются почти 100 тысяч квадратных метров разрушенной жилой площади.

Больше всего заявлений подавали жители Харьковщины (597) и Киевщины (428). Далее следуют Черниговщина (113), Николаевщина (82) и Донецкая область (69).

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Среди всех поданных заявлений, 59% касаются компенсации за уничтоженную квартиру, 40% - частного дома.

В Минобновлении напоминают, что заявления будут рассматриваться специальными комиссиями при органах местного самоуправления. Они должны начать работу 15 августа.

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Напоминаем:

С 1 августа владельцы жилья, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ, получили возможность подать заявление на получение компенсации. Компенсация будет предоставляться в форме электронного жилищного сертификата, который можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках.

Компенсации будут выплачивать единоличным владельцам жилья, которое было разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года, не подлежит восстановлению и размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.