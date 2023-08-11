Onlyfans в этом году уплатил 900 тысяч долларов налога на Google

Сервис подписки на эротический контент Onlyfans с начала 2023 года уплатил 928 тыс долларов налога на Google.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"В целом по результатам декларирования за второй квартал лицами-нерезидентами-плательщиками налога задекларировано 13 млн евро и 39,4 млн долл или 1,9 млрд грн, что на уровне первого квартала", - написал нардеп.

По его словам, по состоянию на 1 августа 2023 года зарегистрировано 94 плательщика.

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Гетманцев добавил, что наибольшие суммы по результатам декларирования 2 квартала уплатили Google Ireland Limited, Google Commerce Limited, Apple Distribution International Limited, Valve Corporation, Ebay Marketplaces GMBH, Fenix International Limited.

Всего в 2023 году плательщики-нерезиденты уплатили 5,75 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Напомним:

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С начала года по состоянию на 24 мая госбюджет получил почти 3,2 млрд грн благодаря так называемому "налогу на Google".

В июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №4184, который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к обложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.

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Экономическая правда