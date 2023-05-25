"Налог на Google" с начала года принес бюджету более 3 миллиардов – Гетманцев

С начала года по состоянию на 24 мая госбюджет получил почти 3,2 млрд грн благодаря так называемому "налогу на Google".

Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, срок уплаты налога за 1 квартал 2023 года - 9 июня, поэтому еще ожидается уплата налога более 0,7 млрд гривен.

"По результатам поданных за 1 квартал 2023 года упрощенных деклараций по налогу на добавленную стоимость лицами-нерезидентами задекларировано почти 23,5 млн евро и 27,1 млн долл США или 1,9 млрд гривен.

Наибольшие суммы задекларированы за 1 квартал 2023 года компаниями Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software, AMAZON", - написал нардеп.

Гетманцев добавил, что компания OnlyFans с начала года насчитала 620 тыс долл налога и уплатила 23,3 млн грн в бюджет.

По состоянию на 1 апреля 2023 года на налоговом учете находится 87 плательщиков, что больше на 30 лиц-нерезидентов по сравнению с количеством таких лиц, зарегистрированных по состоянию на этот период прошлого года.

Напомним:

В июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №4184, который, в частности, обязывает интернет-гигантов, работающих в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Закон направлен на увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к обложению НДС нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.

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Экономическая правда