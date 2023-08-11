Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo приближается к получению одобрения РФ на передачу своего российского бизнеса местному менеджменту.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Ранее Intesa заявляла, что работает над "подбором контрагентов" для передачи российского бизнеса, но не сообщала о прогрессе в этом вопросе. Новость о том, что она близка к получению разрешения на выход, ранее не сообщалась.

Законы, введенные РФ после ее вторжения в Украину в феврале прошлого года, сделали необходимым одобрение президента для таких банков, как Intesa, чтобы разорвать связи с местным бизнесом.

Реклама:

Указ, подписанный президентом РФ Путиным в августе прошлого года, предоставил ему полномочия выдавать специальные разрешения на осуществление определенных сделок.

Окончательное разрешение еще не получено, и нет уверенности, что оно будет предоставлено, сообщили Reuters собеседники агентства на условиях анонимности.

Intesa обслуживает корпоративных клиентов в России, где до начала войны в 28 отделениях банка работало около 980 сотрудников. С началом войны банк прекратил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы.

Реклама:

Под давлением европейских банковских надзорных органов, которые требуют разорвать связи с Россией, Intesa работает над уменьшением своих рисков, которые также включают трансграничные кредиты.

С прошлого года Intesa пыталась разорвать связи со своим местным бизнесом, но западные санкции, бьющие по потенциальным покупателям, затруднили выход из России европейских банков, в том числе конкурирующего UniCredit и австрийского Raiffeisen Bank, пишет агентство.

Другой источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что в Москве растет беспокойство по поводу того, что системно важные банки могут оказаться в руках "недружественных" стран.

Напомним:

Ранее Intesa Sanpaolo заявил, что решил закрыть свое представительство в Москве, хотя не смог получить разрешение на полный выход из России из-за ограничений на продажу активов.

Экономическая правда