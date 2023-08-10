Суд разрешил национализировать завод в Конотопе, владельцем которого оказался российский сенатор

10 августа 2023 Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

"Решением ВАКС в доход государства взыскано 100% уставного капитала ООО "Мотордеталь - Конотоп"", - говорится в сообщении.

ООО "Мотордеталь-Конотоп" является одним из крупнейших заводов в Европе, который занимается производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.

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Известными покупателями продукции компании являются Iveco, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania, CAT, Rolls-Royce. Производственная мощность предприятия - 5 000 000 гильз цилиндров в год.

Сергей Калашник - гражданин РФ, российский политический деятель и предприниматель, с 2011 года член партии "Единая Россия". С октября 2020 года занимает должность сенатора Совета Федерации федерального собрания РФ.

Как политический деятель Калашник в составе Совета Федерации РФ голосовал за согласование законов РФ по ратификации "договоров" о признании так называемых "ЛНР", "ДНР", а также после начала полномасштабного вторжения голосовал за согласование федеральных законов, касающихся "легализации" аннексии территорий Украины.

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Также Калашник способствовал подготовке РФ к вооруженной агрессии против Украины путем поставки с подконтрольного предприятия продукции, которая использовалась для изготовления военной техники.

Находится под санкциями Украины, США, ЕС, Великобритании, Канады и других стран.

Напоминаем:

История предприятия ООО "Мотордеталь-Конотоп" берет свое начало в 1943 году, когда была организована работа машинно-тракторной мастерской для мелкого ремонта автомобильной и сельскохозяйственной техники.

На сайте завода говорится, что он способен изготавливать более 1500 наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов.

В структуру "Мотордеталь-Конотоп" входят: чугунно-литейное производство, два механообрабатывающих цеха, вспомогательные цеха.

По данным реестров, учредителем предприятия является кипрская Lepedan Investments Limited, конечным бенефициаром указан гражданин Грузии Авигдор Ярдени.

2 августа Министерство юстиции отмечало, что планирует доказать, что на самом деле завод принадлежит Калашнику.