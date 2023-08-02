Украина хочет национализировать завод в Конотопе, владельцем которого оказался сенатор РФ

Министерство юстиции подало иск в ВАКС о взыскании в доход государства имущества российского сенатора Сергея Калашника.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Предметом взыскания в доход государства является 100% уставного капитала украинского предприятия ООО "Мотордеталь-Конотоп".

По данным реестров, учредителем предприятия является кипрская Lepedan Investments Limited, конечным бенефициаром указан гражданин Грузии Авигдор Ярдени. Министерство юстиции планирует доказать, что на самом деле завод принадлежит Калашнику.

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Сергей Калашник - сенатор РФ, член Совета Федерации, который ратифицировал решение правительства РФ "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой".

"Депутат российского законодательного органа, который оказывает политическую и экономическую поддержку незаконным попыткам России аннексировать суверенную украинскую территорию путем проведения фиктивных референдумов", - заявили в НАПК.

Находится под санкциями Украины, США, ЕС, Великобритании, Канады и других стран.

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"Мотордеталь-Конотоп" - производитель и поставщик гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания с более чем 50-летним опытом и традициями.

На сайте завода говорится, что он способен изготавливать более 1500 наименований гильз для любой автомобильной техники, судов и тепловозов.

В структуру "Мотордеталь-Конотоп" входят: чугунно-литейное производство, два механообрабатывающих цеха, вспомогательные цеха.

На заводе работают более 800 сотрудников.

Экономическая правда