Росія знайшла спосіб обходити обмеження цін на нафту

Завдяки "тіньовому флоту" та маніпуляціям з перевізними документами Росія продає нафту за ціною понад 60 доларів за барель.

Про це йдеться у статті ЕП.

Видання пише, що танкери позбавляють західних страхових полісів, якщо вони перевозять російську нафту за ціною, вищою за 60 дол за бар. Але за останні півтора року Росія створила тіньовий танкерний флот зі старих 15-річних суден, страхування яким надають сумнівні компанії, сама РФ або її партнери.

За підрахунками Київської школи економіки (КШЕ), завдяки цьому флоту Росія може продавати половину своєї сирої нафти і третину нафтопродуктів.

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"Цілком можливо, що частину російської нафти легально возять західні транспортні компанії за дозволеною ціною, а іншу частину возить тіньовий флот обхідними шляхами за вищими цінами", – сказав ЕП аналітик КШЕ Борис Додонов.

За його словами, обмеження цін діє лише для суден, які виходять з російських портів. Тобто якщо росіяни в Чорному морі перепродадуть свою нафту іншому трейдеру та перевалять вантаж на інше судно, то на нього санкції не діятимуть, а російська нафта спокійно попливе до замовника.

"Але найчастіше росіяни просто маніпулюють ціною в документах. Наприклад, замовник платить втричі більше за транспортування, ніж реально витрачається на логістику. Тобто частина грошей іде в кишеню трейдерам, які пов’язані з російськими компаніями, а на папері ціна залишається 60 доларів за барель", – підкреслив Додонов.

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За підрахунками КШЕ, з моменту впровадження обмеження цін 16% російської нафти було продано дорожче за 60 дол за бар.

Детальніше про проблеми антиросійських енергетичних санкцій читайте у матеріалі: "Як Захід програє Росії енергетичні санкції".