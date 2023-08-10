Почти 90 украинских компаний олигархов-партнеров российского ВПК до сих пор не конфисковали - исследование

В Украине до сих пор не конфисковали 88 коммерческих компаний, прямо или косвенно принадлежащих 25 российским олигархам, которые сотрудничают с российским ВПК.

Об этом сообщает проект Trap Aggressor от аналитического центра StateWatch.

Одним из крупнейших владельцев бизнеса в Украине является российский олигарх Михаил Фридман. Несмотря на национализацию "Сенс банка", он прямо или косвенно владеет долями в структуре собственности мобильного оператора "Киевстар", предприятий по производству воды "Моршинская" и "Миргородская", компании "Альфа Страхование" и т.д.

Многочисленные журналистские расследования доказывают, что компании российской группы Альфа Михаила Фридмана финансировали российские военные заводы, а также предоставляли услуги страхования для Росгвардии.

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Российский олигарх Алексей Мордашов владеет Украине туристическим агентством Tui и компанией Северсталь-дистрибуция. Российская корпорация Северсталь Мордашова поставляла российским военно-промышленным заводам более десяти марок стали.

Греко-российский бизнесмен Иван Саввиди владеет в Украине компанией по производству продукции из пластмассы "Пентопак" и компанией по торговле "Атлантис-Пак Украина", которые ранее были арестованы и переданы в АРМА. Его федерация "Греки России" передала автомобили повышенной проходимости и генераторы "ДНР".

Также есть неконфискованный бизнес в Украине Вагит Алекперов, Алишер Усманов, Юрий Ковальчук и т.д.

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По подсчетам аналитиков крупным российским бизнесменам пока в Украине принадлежат как минимум 88 компаний из сфер энергетики, логистики, промышленности, гостиничного бизнеса и тому подобное.

Напоминаем:

Апелляционное дело по иску Минюста к ВАКС по взысканию украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски затягивают: суд перенес очередное заседание вроде бы под предлогом кибератаки, но этой кибератаки не было.