"Укргидроэнерго" не имеет возможностей для накопления достаточных объемов воды к зиме

"Укргидроэнерго" накапливает недостаточные объемы воды на зиму из-за высокой производственной нагрузки по выработке электроэнергии.

Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Богдан Сухецкий во время дискуссии по подготовке к осенне-зимнему сезону 2023-24 годов, организованной Energy Club в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Вода - это для нас топливо... Как мы делали раньше? Мы накапливали воду и когда мы входили в начало осеннего периода, мы выдавали довольно существенную помощь энергосистеме, пока раскачивалась тепловая генерация и пока была такая необходимость. Но сейчас мы выливаем достаточно много воды", - отметил он.

По словам Сухецкого, "Укргидроэнерго" сейчас работает на пределе своих ресурсных возможностей по воде.

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"Не буду озвучивать конкретных цифр, но НЭК "Укрэнерго" использует плюс 20%, 30%, 40% графика, которые мы предоставляем. И это не дает нам возможности сманеврировать и оставить себе какой-то запас для того, чтобы потом мы вышли на поддержку энергосистемы", - сказал заместитель председателя ЧАО.

Кроме того, как он пояснил, свою негативную роль в работу гидроэлектростанций Днепровского каскада внес подрыв Каховской ГЭС.

"Не нужно забывать, что ситуация с Каховским водохранилищем тоже разбалансировала полностью систему наших каскадов, потому что все было отрегулировано под работу водохранилищ от Киевского водохранилища и до самого низа по Днепру", - подчеркнул Сухецкий.

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Напоминаем:

В минувшую субботу, 5 августа, "Укрэнерго" зафиксировало наибольший максимум потребления в энергосистеме за все выходные лета.

Потребителей в очередной раз призвали экономно потреблять электроэнергию:

охлаждать помещения не ниже 23˚С;

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы суток;