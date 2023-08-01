"Укрзализныця" за год увеличила количество пассажиров на 70%

Укрзализныця в июле перевезла на 70% или 1 миллион больше пассажиров, чем в июле прошлого года, количество рейсов выросло на 31%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В июле 2022 года железной дорогой воспользовались 1 млн. 482 тыс. пассажиров, а в июле этого года — 2 млн. 513 тыс. пассажиров. Число совершённых в месяц рейсов возросло с 1998 до 2613 рейсов.

Количество рейсов во внутреннем сообщении увеличилось на 29%, а в международном - на 43% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

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Средняя населенность поездов дальнего сообщения Укрзализныци составляла 97% - это означает, что большинство рейсов было заполнено на 100%.

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АО "Укрзализныця" представила новый электронный международный билет, который сейчас согласовывается с международными партнерами-железными дорогами.