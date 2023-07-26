Всі розділи
Укр / Рус

Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно

Середа, 26 липня 2023, 10:31 - Анастасія Жарикова

АТ "Укрзалізниця" представила новий електронний міжнародний квиток, який зараз узгоджується з міжнародними партнерами-залізницями.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий документ буде двомовним: українською та англійською.

"Процес українізації залізниці йде узгодженим графіком. До кінця 2023 матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації і т.п", - заявили в компанії.

Реклама:

І хоча новий шаблон наразі проходить стадію узгодження, як того вимагають міжнародні правила, компанія вже прибрала залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.

 
УЗ

Нагадуємо:

Європейська комісія спільно з Європейським інвестиційним банком розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську, зокрема - перехід на євроколію шириною 1435 мм.

Реклама:

Економічна правда

Укрзалізниця транспорт
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Уряд спрямує на закупівлю рейок для "Укрзалізниці" понад 37 мільйонів євро 26 липня 2023, 09:23
Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці" 25 липня 2023, 18:21
Укрзалізниця та Uber запустили спільний сервіс: пасажири зможуть отримувати кешбек від поїздок 24 липня 2023, 16:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті