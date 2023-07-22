OpenAI, Google, Meta и другие компании будут обозначать водяным знаком контент созданный ИИ

Ряд крупнейших технологических компаний, среди которых OpenAI, Alphabet, Meta взяли на себя обязательства перед Белым домом ввести такие меры, как обозначение "водяным знаком" контента, который был создан искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщает Reuters.

По словам президента США Джо Байден, обязательства, которые взяли на себя компании, являются многообещающим шагом в направлении регулирования сферы использования ИИ.

"Эти обязательства являются многообещающим шагом, но нам нужно еще много работать вместе", - сказал Байден.

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Компании, в которые также входят Anthropic, Inflection, Amazon и партнер OpenAI Microsoft, пообещали тщательно тестировать системы перед их выпуском и делиться информацией о том, как уменьшить риски и инвестировать в кибербезопасность.

Байден, который принимал руководителей компаний, сказал, что он также работает над разработкой исполнительного указа и закона о технологии ИИ.

"Мы увидим больше технологических изменений в следующие 10 лет или даже в следующие несколько лет, чем мы видели за последние 50 лет. Это было для меня впечатляющим открытием, откровенно говоря", - сказал Байден.

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В рамках усилий семь компаний взяли на себя обязательства разработать систему "водяных знаков" для всех форм содержимого, от текста, изображений, аудио до видео, созданных ИИ.

Этот водяной знак, встроенный в содержимое техническим способом, предположительно, облегчит пользователям обнаружение глубоко поддельных изображений или аудио, которые могут, например, демонстрировать насилие, которого не было, создавать лучшую аферу или искажать фотографию политика, чтобы выставить человека в нелестном свете.

Пока непонятно, как именно водяной знак будет виден во время обмена информацией.

Компании также пообещали сосредоточиться на защите конфиденциальности пользователей по мере развития искусственного интеллекта и на обеспечении того, чтобы технология была свободной от предубеждений и не использовалась для дискриминации уязвимых групп.

Экономическая правда.