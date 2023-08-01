В Prozorro выполнили требования для закупок за средства международных доноров: что изменилось

В системе онлайн-аукционов Prozorro стало доступно проведение закупок за средства международных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Новая процедура будет совмещать ключевой принцип украинской электронной системы "все видят все" с возможностью гибко настроить закупки в соответствии с требованиями конкретного донора", - говорится в сообщении.

Замминистра экономики Надежда Бигун подчеркнула, что это будет играть важную роль в восстановлении Украины.

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"Последние скандалы ясно показали, насколько для нашего общества критически видеть, на что тратят средства на местах, и влиять на эти процессы. Кроме того, при использовании Prozorro как единой системы для закупок на нужды восстановления, мы сможем как можно шире привлекать украинский бизнес в эти закупки и развивать местную экономику", – отметила она.

Всемирный банк рекомендовал использовать систему Prozorro для всех закупок для восстановления и предоставил рекомендации по адаптации системы под правила World Bank в декабре 2022 года. Они были учтены в новой процедуре.

Для того, чтобы новым функционалом могли пользоваться и другие международные организации, Prozorro предусмотрели возможность задать правила донорской процедуры по принципу "конструктора".

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Следовательно, закупочная организация сможет определить правила процедуры закупки в соответствии с требованиями любого донора, а именно:

с определенной ожидаемой стоимостью или без;

с аукционом или без него;

с возможностью принимать предложения в разных валютах;

с возможностью выбирать победителя не только по ценовым, но и другим критериям.

Новую процедуру Prozorro представят ключевым международным донорам уже сегодня.

Всего за 7 лет в системе Prozorro прошли почти 2 миллиона конкурентных торгов, в которых приняли участие 150 тысяч предпринимателей.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что в Prozorro реализуют возможность проводить закупки в соответствии с требованиями международных тендерных процедур Всемирного банка до конца июня.

С 19 мая открытые торги в Prozorro по умолчанию снова проходят с трёхраундовым аукционом.