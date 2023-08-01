В Prozorro выполнили требования для закупок за средства международных доноров: что изменилось
В системе онлайн-аукционов Prozorro стало доступно проведение закупок за средства международных организаций.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Новая процедура будет совмещать ключевой принцип украинской электронной системы "все видят все" с возможностью гибко настроить закупки в соответствии с требованиями конкретного донора", - говорится в сообщении.
Замминистра экономики Надежда Бигун подчеркнула, что это будет играть важную роль в восстановлении Украины.
"Последние скандалы ясно показали, насколько для нашего общества критически видеть, на что тратят средства на местах, и влиять на эти процессы. Кроме того, при использовании Prozorro как единой системы для закупок на нужды восстановления, мы сможем как можно шире привлекать украинский бизнес в эти закупки и развивать местную экономику", – отметила она.
Всемирный банк рекомендовал использовать систему Prozorro для всех закупок для восстановления и предоставил рекомендации по адаптации системы под правила World Bank в декабре 2022 года. Они были учтены в новой процедуре.
Для того, чтобы новым функционалом могли пользоваться и другие международные организации, Prozorro предусмотрели возможность задать правила донорской процедуры по принципу "конструктора".
Следовательно, закупочная организация сможет определить правила процедуры закупки в соответствии с требованиями любого донора, а именно:
- с определенной ожидаемой стоимостью или без;
- с аукционом или без него;
- с возможностью принимать предложения в разных валютах;
- с возможностью выбирать победителя не только по ценовым, но и другим критериям.
Новую процедуру Prozorro представят ключевым международным донорам уже сегодня.
Всего за 7 лет в системе Prozorro прошли почти 2 миллиона конкурентных торгов, в которых приняли участие 150 тысяч предпринимателей.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что в Prozorro реализуют возможность проводить закупки в соответствии с требованиями международных тендерных процедур Всемирного банка до конца июня.
С 19 мая открытые торги в Prozorro по умолчанию снова проходят с трёхраундовым аукционом.